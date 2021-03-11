المخرج المغربي هشام حاجي: من السخافة ربط فيلمي بالإساءة للجزائر

جدة - عبدالحي حسين - قال المخرج المغربي هشام حاجي إنه من السخافة ربط فيلمه الفداء” Redemption Day”، بتصورات غير واقعية، ويقصد اتهامات الجزائر بتلطيخ صورتها في الفيلم.

ورد هشام حاجي، في حوار أجراه مع “الجزيرة الوثائقية”، عن موضوع ربط فيلمه بتلطيخ صورة الجارة الشرقية، قائلا: “ليس لدي أي تعليق على هذا حقا؛ فالحكومة الجزائرية تحمل ضغينة ضد المغرب منذ زمن طويل”.

وأضاف حاجي: “من السخافة ربط فيلمي بتصورات غير واقعية بتاتا اعتمادا على المقطع الدعائي وحده، لو شاهدوا الفيلم لعرفوا أنني لم أهاجمهم قط”.

وأكد حاجي أنه اعتمد في الفيلم على شخصيات جزائرية لطيفة؛ بينما صور الإرهابيين كفرنسيين من أصول عربية قدموا إلى صحراء الجزائر واستقروا بها بعيدا عن أعين الأمن.

ويحكي الفيلم المذكور قصة جندي بحرية متقاعد يحاول إنقاد زوجته التي اختطفتها جماعة إرهابية على الحدود المغربية الجزائرية.

وحول العمل بصفة عامة، يرى حاجي أن هوليود معتادة على إخراج أفلام بوجهة نظر المخرجين الأمريكيين؛ أما في فيلمه، فيروي القصة من وجهة نظر مغربية، بعيدا عن تصوير العرب كأشرار.

وأنجزت مشاهد الفيلم بين نيويورك، ولوس انجلوس، ومرزوقة، ومراكش، والرباط، والدار البيضاء، وعرف مشاركة أندي غارسيا، وغاري دوردان، وسامي ناصري، وبريس الغلاوي بكستر، وسونيا عوكاشا، وسمية أكعبون، وكريم السعدي، ومغني الراب “دون بيغ”.

يذكر أن فيلم “يوم الفداء”، خلق ضجة في الجارة الجزائر، وتسبب في محاولات لقرصنة حسابات المخرج على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما استهدفت الحملة الفنان “دون بيغ”، الذي شارك في الفيلم، وتمكن المهاجمون من اختراق حسابه على “فايسبوك”.