حميد الحضري يقرب الجمهور من “فاطمة الكناوية”… تعاون مع أنس وطارق ومزج بين أنماط مختلفة-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الفنان المغربي حميد الحضري، قبل أيام قليلة أغنية جديدة تحمل عنوان ” فاطمة الڭناوية ”، تكريما للمرأة المغربية.

وأفاد الفنان حميد الحضري “اليوم 24” أن الأغنية الجديدة تحمل عنوان “فاطمة الكناوية”؛ وهي تعاون جمع بينه، وبين أنس آرت، وطارق أيت حميمتي.

وأكد الحضري رفقة فريق العمل، أن شخصية فاطمة ترمز للمرأة المتحررة المتمكنة من فرض نفسها، في ظل التطور الذي يعرفه المجتمع، متسلحة بطموح كبير.

وتمثل فاطمة موضوع الأغنية، المرأة البسيطة والعادية التي نجحت في حياتها الشخصية والمهنية،

وتمكنت في فرض مكانتها في المجتمع بالرغم من كون جزء منه “متحيز جنسيا”.

وشارك في بطولة الكليب الوجه الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي نجلاء، رفقة ابنها، وتم تصويره في مدينة مراكش.