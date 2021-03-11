شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. 98% من إصابات كورونا بالسلالة المتحورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • السلالة البريطانية تنتشر في 100 دولة

قالت العالمة التي تقود أبحاث التقصي عن سلالة كوفيد-19 التي رصدت لأول مرة في بريطانيا اليوم الخميس إن السلالة التي اكتشفت قبل بضعة أشهر أصبحت هي السائدة وتسبب 98 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد.

وقالت شارون بيكوك إن السلالة البريطانية المعروفة باسم (بي.1.1.7) تنتشر بشكل كبير فيما يبدو في نحو مئة دولة رُصدت فيها خلال الشهور القليلة الماضية.

وقالت بيكوك، مديرة معهد دراسات الجينوم الخاص بكوفيد-19 الذي يرصد تحورات الفيروس "هي أكثر انتشارا بنسبة خمسين بالمئة وهذا هو السبب في أنها أصبحت سائدة بالبلاد".