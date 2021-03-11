شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: مصر لم تألُ جهداً في دعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي جهود مصر في دعم ومساندة القضايا العربية ودعمها المتواصل للأشقاء كنهج استراتيجي راسخ لسياستها التي ترتكز على ثوابت لم تتغير تجاه الدول العربية، التي تؤكد الحرص المصري الدائم تجاه تكاتف وحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأشاد العسومي في بيان له اليوم بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، مؤكدًا أن مصر لم تألُ جهداً في دعم ومساندة الأشقاء وتبنّيها للقضايا المصيرية، فضلاً عن سياساتها الحكيمة في معالجة القضايا العربية وخاصة القضية الليبية التي تُوّجت مؤخرًا بالتوصل لتفاهمات أفضل بمنح الثقة للحكومة الليبية كخطوة مفصلية مهمة في مسيرة استكمال الاستحقاقات السياسية.