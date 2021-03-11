انت الان تتابع خبر تمرين بسيط يخلصكم من التوتر... جرّبوه! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن من الضروري الحرص على التخلص من ذلك، لأنه يمكن أن ينعكس سلباً على الصحة الجسدية والنفسية. ومن الطرق التي تساعد على ذلك، إضافة تمرين التنفس إلى الروتين اليومي، بحيث:

1. يتم سد الجزء الأيسر من الأنف بواسطة إصبع إحدى اليدين والتنفس من الجزء الأيمن.



2. بعدها يتم سد الجزء الأيمن والتنفس من الأيسر.

3. ثم تكرار هذه العملية لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة.

4. ويجب إنهاء التمرين من طريق التنفس بواسطة المنخارين معاً.

ويُشار إلى أن هذه الطريقة تساعد على الشعور بالاسترخاء. ومن الممكن تكرارها مرات عدة يومياً. كما أنها تنطوي على العديد من الفوائد الأخرى، ومنها أنها تعمل على تحقيق التوازن العصبي وتنظيم عملية النوم والحد من التشنّج، كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز.