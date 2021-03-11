خطأ نرتكبه عند استخدام المعقم يقلل فعاليته!

وهذا ما نبّه إليه طبيب الأمراض المُعدية في مستشفى أرفلانش غرانفيل الفرنسي، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة Le Figaro، حيث قال إن الكثيرين لا يطبّقون على أيديهم كمية كافية من هذا الجل، والذي يمكن أن يكون فعالاً في حال تم استخدام 3 ملل منه في كل مرة.

وأضاف: "للتأكد من أن الكمية من هذا الجل كافية، يجب أن نملأ قعر راحة اليد به. فالقليل منه لا يعتبر كافياً".

ولفت إلى أن من الأفضل رغم هذا، استبدال هذه الطريقة في التعقيم بأخرى أكثر فعالية، وهي غسل اليدين بالماء والصابون المكافح للبكتيريا والجراثيم الضارّة. وهذا ما تركّز عليه توجيهات منظّمة الصحة العالمية منذ انتشار جائحة "كوفيد 19" التي ما زال العالم يعاني منها حتى الآن.