رواد السوشيال ميديا يوجهون رسائل نارية إلى الناشط المصري جمال عيد بسبب أكاذيبة المستمرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد السوشيال ميديا رسائل نارية إلي ناشط السبوبة المصري جمال عيد الذي خرب عقول المواطنين، ويبث سمومه بمعلومات مغلوطة وادعاءات كاذبة في سبيل التمويل الوارد له من الخارج.



وقال النشطاء: "جمال عيد الذي يخترع قصص وهمية وتمثليات أملا في استجداء أي تعاطف من المواطنين بعدما أثبتت التحقيقات كذب إدعاءاته بشأن المدعوه مني سيف وعلاء عبدالفتاح الذي روج لإدعاءات كاذبة بتحريض من والدته".

وأضاف النشطاء أن علاء عبدالفتاح الذي إنحدر من أسرة دائمة الإدعاءات والكذب وأمه التي تزايد علي أبنائها وخربت عقولهم وشردتهم وأدخلتهم في علاقات وأفكار مشوهة وعودتهم علي الكذب.

وتابع النشطاء "علاء أخذ جزائه وخرج من السجن إلا أنه عاود نشاطه وتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنه لا يعرف أصلا كيفية أداء فروض الصلاة علي أمل الحصول علي استفادة من تلك الجماعة بعد أن أوهموه بأنهم سيعودون للمشهد السياسي مرة أخري.

واستكمل النشطاء "إدعاءات جمال عيد المريضة بأنه تم الإعتداء علي أسرة علاء عبدالفتاح وحبس شقيقته ظلما تكذبها الكاميرات والشهود وتثبت من هو المعتدي عليه".

وأردف النشطاء "جمال عيد يمعن في كذبه بأنه علاء عبدالفتاح محروم من التواصل وزيارات عائلته له في السجن في الوقت الذي تضطلع فيه أسرة المذكور بزيارته بشكل دائم وتسليم الخطابات له آخرها بتاريخ 10 مارس الجاري".

وتساءل النشطاء هل المطلوب من الدولة أن تسمع إدعاءات وأكاذيب وإتهامات تنال من أشخاص بعينهم وتنال من سمعتهم وتصمت تماما؟؟.. من أدلت شقيقة المذكور بأسمائهم عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وينتصروا لنزاهتهم وعلي المحامي خالد علي أن يكون أكثر تركيزا في متابعة قضية هذه الأسرة وأن ينصحهم بعدم إلقاء الإتهامات جزافا حتي لا يتعرضوا لإجراءات قانونية معمول بها في كل أنحاء العالم