شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي السابق يستهلّ عودته للمعترك السياسي بانتقادات حادة لبولسونارو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو برناردو - أ ف ب

استهلّ الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عودته إلى معترك السياسة بتوجيه انتقادات حادّة للرئيس جايير بولسونارو، لكنّه لم يكشف ما إذا كان ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل. وتولّى لولا رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2010، وهو يبدو الأوفر حظاً للفوز على الرئيس اليميني المتطرف في استحقاق العام المقبل. لكنّ سمعته تلطّخت بعدما قضى عقوبة بالحبس سنة ونصف السنة لإدانته بالفساد، بين إبريل/ نيسان 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وأفرج عنه بقرار بالإجماع للمحكمة العليا، لكنّه منع من الترشّح للانتخابات. وألغى قاض في المحكمة العليا إدانته بتهم الفساد، الاثنين، وأعاد له حقوقه السياسية، معلّلاً قراره بأنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في أربع قضايا «غير مخوّلة» البتَّ في تلك الملفات.

وبات النظر في هذه القضايا من صلاحية محكمة فيدرالية في برازيليا، وبانتظار صدور الأحكام، استعاد الرئيس اليساري السابق حقوقه السياسية. والأربعاء، رفض لولا التطرّق إلى إمكان خوضه الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقال في مؤتمر صحفي: «سيكون من التفاهة بالنسبة إلي أن أفكر منذ الآن في العام 2022»، وتابع: «على قادة الأحزاب أن يتباحثوا بشأن اللقاحات والرواتب». وفي أول تصريحات له بعد استعادته حقوقه السياسية، وجّه لولا، الأربعاء، انتقادات حادة لبولسونارو، قائلاً: «لا تتّبعوا أي قرارات حمقاء لرئيس الجمهورية، أو لوزير الصحّة: تلقّحوا».

وأردف: «الأرض مستديرة، وبولسونارو يعتقد أنّها مسطّحة. لولا كلّ هذا الكم من الجنون الذي اجتاح البلاد، لأمكن تجنّب أعداد كبيرة من الوفيات». ولاحقاً، خلال توقيعه قراراً بتسريع شراء اللقاحات ردّاً على انتقادات طالت طريقة إدارته للأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وضع بولسونارو كمامة، وهو أمر نادر الحصول. وقال الرئيس اليميني المتطرف: «فلنثق بحكومتنا، ولنثق بوزارة الصحة»، مشدّداً على أنّ «هذه الإدارة تّتسم بالجدّية والمسؤولية». وعند إدخاله السجن، كان رئيس البلاد السابق الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بحسب نتائج استطلاعات الرأي. وبعد مرور سنتين ونصف السنة، يبدو لولا الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات المقبلة في 2022، فقد أبدى 50% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم استعدادهم للتصويت له في مقابل 44% للرئيس الحالي.