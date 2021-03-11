شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة تكنولوجية قد تؤدي لإنتاج «لقاح واقٍ» في 100 يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال تحالف دولي لمكافحة الأوبئة إن «ثورة» في التكنولوجيا ساعدت العلماء على تطوير لقاح للوقاية من «كوفيد-19» خلال أقل من عام، ويجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح للوقاية من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم. جاء ذلك أثناء إطلاق التحالف دعوة للمانحين الدوليين لدعم استراتيجية على مدى خمس سنوات تكلف 3.5 مليار دولار لمواجهة مخاطر أي جائحة في المستقبل.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف، في فعالية عُقدت عبر الإنترنت، إنه على الرغم من أن «كوفيد-19» حصد أرواح 2.5 مليون تقريباً، حتى الآن «فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة». وأضاف أن «جائحة كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم نتحرك الآن، فيمكننا أن نثق بأنها لن تكون الأخيرة. ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أكثر تأثيراً». وقال إنه يجب على الحكومات والمنظمات الصحية العالمية، وغيرها من الشركاء، ضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي، وانتهاز «الثورة في علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-19»، وتابع قوله: «يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية». وذكر التحالف أنه من أجل تقليص مدة تطوير لقاحٍ إلى 100 يوم، سيحتاج الباحثون وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات ما تسمى بتكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة، مثل تلك التي استخدمتها فايزر-بايونتك ومودرنا في تطوير اللقاحات. وسيتطلب الأمر أيضاً العمل مع الجهات التنظيمية العالمية لتبسيط الاشتراطات اللازمة لإقرار اللقاحات، وربط منشآت التصنيع لإتاحة الإنتاج السريع للقاحات.