شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل رابح لعجمان مع شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق عجمان تعادلاً إيجابياً مع شباب الأهلي 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على ملعب استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وكان «البرتقالي» المبادر بالتسجيل عن طريق بوبكر تراولي الذي تقدم لعجمان (41) بتسديدة قوية، وأدرك الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف التعادل لشباب الأهلي (52 )، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 34 نقطة، وعجمان الثاني عشر إلى 11 نقطة ضمن مسعاه للهروب من مراكز المؤخرة.

وكان «الفرسان» الطرف الأفضل في الاستحواذ والسيطرة على المجريات، واستهل الشوط الأول مهاجماً وهدد مرمى عجمان بعدة فرص أخطرها رأسية إيجور جيسوس من عرضية لعبدالله النقبي (17) وأتبعها الأرجنتيني كارتابيا بتسديدة علت المقص، وفي المقابل أحكم «البرتقالي» الستار الدفاعي مع استغلال المرتدات. وواصل «الفرسان» ضغطه وتحصل ماشاريبوف على ركلة جزاء بعد إعاقته من مدافع عجمان عبدالرحمن أحمد داخل المنطقة لينذر حكم المباراة أحمد سالم المدافع، لكن الأوزبكي أهدر الركلة بتصد رائع من الحارس علي الحوسني.

وعاقب عجمان ضيفه شباب الأهلي على إهدار الركلة بتنفيذ هجمة مرتدة سريعة ومباغتة على طريقته واستثمر بوبكر تراولي كرة عصام سحيتي وقابلها مباشرة بتسديدة أرضية قوية تسكن شباك ماجد ناصر (41)، ويفشل كاراتابيا في معادلة النتيجة عندما أهدر عرضية من إيجور جيسوس وضعته في مواجهة المرمى لكن الأرجنتيني أودعها بجوار القائم لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف من دون رد. ودخل شباب الأهلي الشوط الثاني مكثفاً ضغطه الهجومي من أجل العودة للمباراة، وعادل ماشاريبوف النتيجة بتسديدة رائعة سكنت المقص ليعوض بها إخفاقه في ركلة الجزاء (52). ودار اللعب سجالاً وسط محاولات شباب الأهلي للتقدم بتكثيف الهجوم، والحذر الدفاعي لعجمان من أجل الخروج بنتيجة إيجابية على النقطة، ويمرر كارتابيا للبديل يحيى الغساني الذي سدد خارج الشباك (70)، وكاد بوبكر تراولي يتقدم لعجمان من تسديدة بعيدة المدى علت العارضة (77 )، ويتألق علي الحوسني ويتصدى لكرة خطرة من غزوة لكاراتابيا على مرمى «البرتقالي»، ويرد البرازيلي لويس أنطونيو بتسديدة من ركلة حرة مباشرة علت العارضة مباشرة، وتشهد الدقيقة 84 هجمة منظمة انتهت عند لويس أنطونيو الذي حول الكرة باتجاه الشباك ليتصدى لها ماجد ناصر منقذاً مرمى شباب الأهلي من هدف محقق (84)، ويهدد البرازيلي إيجور جيسوس مرمى عجمان برأسية لكن علي الحوسني واصل التألق وذاد عن مرماه ببسالة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.