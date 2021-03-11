شكرا لقرائتكم خبر عن جد جيمي ريدناب الأعلى «قرش قروض» ولص محترف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اكتشف اللاعب الإنجليزي السابق جيمي ريدناب (47 عاماً) أن أحد أجداده، ويليام، سرق 2.5 مليون استرليني في واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ بريطانيا وأفلت من العقاب أيضاً، وذلك على هامش تتبع البصمة الوراثية «DNA».

وولد اللص ويليام في 1803 وعمل كموظف في الجمارك وسرق قروضاً مصرفية باسم زملائه بقيمة 15 ألف استرليني من بنك إنجلترا وهي ما تعادل 2.5 مليون استرليني بحسابات اليوم.

وعرف جيمي أن جريمة جده الأعلى ويليام وصلت شهرتها حتى الولايات المتحدة والهند حينها، وعلق مصدوماً: «ويليام، هذا الاسم الأوسط لأحد أطفالي، ربما عليّ تغييره الآن».

وسأل نجم الكريكيت فريدي فلينتوف الذي تتبع أيضاً تاريخ عائلته جيمي، وقال له: «أين كنت تتمنى أن يذهب بعد هذه السرقة؟»، فأجاب: «إلى السجن».

وتوجه جيمي لوالده المدرب السابق هاري ريدناب ووالدته ساندرا وقال لهما: «لا أعرف كيف أخبركما بهذا، لكن الخبر ليس جيداً، واحد من أجدادنا كان قرش قروض في الميناء وخطط لواحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ بريطانيا على الإطلاق وسرق 2.5 مليون استرليني وفر هارباً».

وعلم جيمي لاحقاً مصير ويليام وأخبره متتبع جينات أن ويليام أخذ عائلته لكورديون بعد السرقة وأرسل من هناك رسالة بطابع بريدي ليموّه وجهته الأخيرة وعندما عثرت الشرطة على الرسالة كان هو وصل سلفاً لمدينة ساوثمبتون وانتقل من هناك لجزر القنال لكنه عاد بعد بضع سنوات لحضور زفاف ابنته ريبيكا. وقال متتبع الأثر الجيني إن ويليام كان أمام أنظار الشرطة دون أن يعرفوه وأفلت من العقوبة لأنه لا يوجد سجل إجرامي له، وعلق جيمي: «حسناً، يمكنك اختيار أصدقائك لكنك لا تستطيع اختيار عائلتك».

واستهل جيمي فرحاً بعد هذا الخبر السيئ عندما علم أن أحد أجداده، تشارلز ويليام لاوسون من جهة والدته، كان عامل منجم فحم في يوركشير أنقذ حياة شخص آخر عندما انهار سقف المنجم وحصل على ميدالية لشجاعته، وعلق جيمي: «متلهف لأخبر والدتي بالكشف، ستكون فخورة جداً لأن أحد أجدادي أنقذ حياة إنسان».

وعرف جيمي أيضاً أن أحد أجداده، جوزيف ريدناب، كان موظفاً في القصر الملكي ويشرف على بريد الملك عبر نهر التايمز في 1770 بل كان جوزيف لشدة شبهه بأمير ويلز حينها يتبادل معه الأدوار عندما كان الأمير يرغب في التنزه بالمدينة.

أما نجم الكركيت فريدي فلنتوف فقد علم من تتبع بصمته الوراثية أن جده ألبرت فلينتوف كان جندياً في الحرب العالمية الأولى وعانى من تداعيات معركة سوم النفسية وحصل على ميدالية «فكتوري» لشجاعته وخدمته المميزة في الجيش لكنه واجه اتهامات بسرقة سيارات وأعلن إفلاسه.

وعلق فريدي: «أتفهم ما كان يمر به من معارك نفسية لأنني جربتها وأشعر بالتعاطف معه».