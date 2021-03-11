شكرا لقرائتكم خبر عن 89 خيلاً تتنافس في الحفل الحادي عشر بمضمار العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تعود الإثارة إلى مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف في تمام الساعة الخامسة، مساء اليوم الخميس، في السباق الحادي عشر لهذا الموسم، الذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السابع والأخير الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد الشوط السادس والرئيسي سباق العين للميل للفئة الثالثة، وهناك شوطان للمبتدئة «الثالث والخامس»، ويشارك في الحفل 89 خيلاً، وتبلغ مجموع جوائزه المالية 780 ألف درهم.

ينطلق الحفل بسباق كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافـــة 1400 متر «تكافؤ»، وتنصب الترشحات حول «إيه إف رمز» الفائز في نفس المسافة والمضمار هــذا الموسم، بالإضافة الي «يولياس» و«آر بي دبل داون».

يليه ثاني الأشواط وأول أشواط المبتدئة لمسافة 2000 متر، ويتقدمهم «لهيب الريف» في مواجهة «أشطر» و«منور».

ويقام الشوط الثالث لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، بقيادة «كسرى» و«جاهز» و«إيه إف ياهوى»، ويشتد الصراع في رابع الأشواط في نفس المسافة، ويبرز فيه «إيه إف الباهر» و«زلمان» و«إيه إف كالنور» الطامح لتحقيق فوزه الأول هـذا الموسم، ويأتي في مقدمة خامس الأشواط لمسافة الميل «إيجابي» العائد، وينافسه «إيه إف الإعصار»، و«أونوارد».

وتتجه الأنظار إلى الشوط السادس الرئيسي في سباق العين المايل (ج3) بمشاركة 12 خيلاً تتنافس، ويتقدمهم «بندر»، وينافسه «عارف» الأكثر خبرةً وفوزاً في مضمار العين برصيد ثلاثة انتصارات، بجانب «داغوي لوتوا» و«داريوس دو باون».

وتختتم الأمسية بسباق الخيول المهجنة لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، ومن أبرز المرشحين «غراب آند رن» و«اتصالات» و«يور ماي روك».