شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر بين لجنتي التسويق في نادي الثقة ومجلس الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرضت لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، خطط ومبادرات نادي الثقة للمعاقين الاستثمارية والتسويقية الحالية والمستقبلية للنهوض برياضة ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المالي والتسويقي لأنشطة وبرامج النادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر نادي الثقة للمعاقين بين لجنتي التسويق والاستثمار في نادي الثقة للمعاقين ومجلس الشارقة الرياضية، حيث حضر الاجتماع المستشار حميد علي العبار عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعبد الله سلطان الدح عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وكل من أعضاء لجنة التسويق والاستثمار بنادي الثقة حيدر طالب أربيع عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين والدكتور علي بادعام وطارق يسري مقرر المجلس، وأعضاء لجنة التسويق من مجلس الشارقة عمر الملا وأحمد المازمي وعلياء عبدالرضا وزكية المشرخ.

وثمن المستشار حميد علي العبار جهود مجلس الشارقة الرياضي في الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لكافة أندية الإمارة الباسمة، مؤكداً أن ملف الاستثمار والتسويق من الجوانب المهمة التي تدعم مسيرة العمل النادي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع لجنة الاستثمار والتسويق بمجلس الشارقة الرياضي من أجل تقديم أفضل البرامج والمبادرات التي تدعم الأنشطة المختلفة للنادي في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأشاد عبد الله الدح، بمشاريع ومبادرات نادي الثقة للمعاقين، وخططه الاستثمارية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، موضحاً أن لجنة الاستثمار والتسويق بمجلس الشارقة الرياضي تتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع إدارة النادي للخروج بأفضل النتائج.