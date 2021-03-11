شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق في الثالثة عصر الجمعة على ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي، منافسات بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى للرجال، وتشمل 14 مسابقة موزعة على يومي الجمعة والسبت.

وتتضمن منافسات اليوم الأول إقامة مسابقات المضمار، وتشمل 110 أمتار حواجز، علاوة على 100 و400 و800 متر عدو، و3000 متر موانع، و5000 متر جري، وتتابع 100X 4، ومسابقات الميدان وتشمل الوثب الطويل والوثب العالي. وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني (السبت) بإقامة مسابقات 5000 متر مشي داخل المضمار، و400 م حواجز، و200 م عدو، و1500 م والتتابع 4 400X م، والوثب الثلاثي ورمي الرمح، فيما ستقام مسابقة إطاحة المطرقة، علاوة على قذف القرص في نادي النصر، بناء على قرار اللجنة الفنية الذي وافق عليه مدربو الأندية.