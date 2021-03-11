شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كرة القدم النسائية تعقد اجتماعها الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت لجنة كرة القدم النسائية الثلاثاء الماضي اجتماعها الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبحضور عائشة سيف القمزي نائب رئيس اللجنة، وشيخة محمد الزعابي، غالية عبدالله المازمي وعبير محمد الخاجة، أعضاء اللجنة، وعبدالرزاق الكعبي مقرراً.

ورحبت أمل بوشلاخ بأعضاء اللجنة متمنية لهم جميعاً التوفيق والنجاح في مهامهم وتحقيق الأهداف في تطوير نشاط كرة القدم النسائية بدولة الإمارات، وحرصت على التعريف بكل عضو ومجال عمله في الرياضة الإماراتية.

وقالت بوشلاخ: «اللجنة بتشكيلها الجديد تضم أعضاء من العناصر المواطنة ذات الخبرات الواسعة في المجال الرياضي، وسيتم خلال الاجتماع القادم توزيع المهام على الأعضاء».

وأضافت: «جدول أعمال اللجنة بدأ بعرض مراحل تطور الكرة النسائية بالدولة منذ بداية نشأتها وحتى الوقت الحالي، مع عرض استراتيجية عمل لجنة كرة القدم النسائية والتي تحتاج إلى تجديد لتتماشى مع الخطة الجديدة لاتحاد الكرة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، وأن هناك تواصلاً وتنسيقاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في 6 مشاريع متعلقة بتطوير كرة القدم النسائية والذي يأتي في مقدمة أولويات اللجنة».