شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستبعد فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

قال يورجن كلوب إن كل الأندية المتبقية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تملك حظوظاً متساوية لحصد اللقب، ورغم تأهل فريقه ليفربول إلى دور الثمانية، قلل المدرب الألماني من آمال فريقه في البطولة بعد التعثر المحلي.

وصعد الفريق الفائز باللقب في 2019 إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم بعد تغلبه 2-0 على رازن بال شبورت لايبزيج مساء الأربعاء، ليتفوق 4-0 في النتيجة الإجمالية.

ويبدو الفوز بدوري الأبطال هو الفرصة الأفضل للتأهل للبطولة في الموسم المقبل في ظل احتلال ليفربول المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: «السبب الوحيد للمشاركة في هذه البطولة هو الرغبة في الفوز بها. لست ساذجاً، نعلم أنه حتى الآن لا يبدو أننا في موقف للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد التقدم فيها، ثم سنرى مدى إمكانية حصد اللقب»، وتابع: «علينا انتظار القرعة، ستكون صعبة جداً بغض النظر عن هوية المنافس، لكننا لن نستبق التفكير، ليس علينا فعل ذلك».

وقال محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني، إنه من المهم التركيز على كل مباراة على حدة، وأضاف: إن «الفريق ربما ليس في أفضل حالاته، لكننا نريد الفوز بدوري الأبطال، وبكل مباراة في الدوري الممتاز. ليس علينا النظر للصورة الكبيرة، لأنه في بعض الأحيان عندما تفعل ذلك تزيد الضغط على نفسك على أرض الملعب. علينا عدم الضغط على أنفسنا داخل الملعب واللعب فقط».