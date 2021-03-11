شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان مستشاراً كبيراً له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، يتحدث من خلاله عن أبرز الأحداث التي صادفت فترة رئاسة ترامب.

وأوضح المصدر أن الكتاب سيتناول موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية، والعلاقات الأمريكية ــ الصينية، وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، فضلاً عن الأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي من أصول أمريكية جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة، وغيرها من المواضيع المهمة.

وأضاف المصدر أن كوشنر «لا يسعى لتسوية حسابات، وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب».

وتابع المصدر قائلاً: «ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشاً لكثير من اللحظات الأكثر توتراً، لكنه بقي بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام».

وانتقل كوشنر (40 عاماً) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.