شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يلتقى رئيس "الموانئ البرية" لبحث المشروعات التنموية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث تم مناقشة المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وفي مقدمتها المنطقة اللوجستية والميناء الجاف في كوم أبوراضي، والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه تقريبا، وستوفر المئات من فرص العمل لأهالى بنى سويف وتخدم المناطق التنموية للمحافظات المجاورة.

وأكد النائب عماد خليل دعمه الكامل للمشروع فى ظل توجه الدولة المصرية بالمشروعات التنموية التى تتم حاليا.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.