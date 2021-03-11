سورينام تعلن عن قرار افتتاح سفارة في الرباط وقنصلية بالداخلة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير خارجية سورينام، اليوم الخميس، من العاصمة الرباط، عن قرب فتح بلاده لسفارة في الرباط، وقنصلية عامة في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية.

وقال الوزير ألبيرت رامدين، في ندوة صحافية أعقبت لقاءه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب، كحل سياسي وحيد، واقعي، ودائم.

وأوضح الوزير السورينامي، أن بلاده تعبر عن دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، وعن موقفها الواضع من مغربية الصحراء والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

ويقول الوزير إنه منذ عقد علاقات دبلوماسية بين بلاده والمغرب سنة 2004، فإن الشراكة بين البلدين تطورت، وتم الوقوف على عدد من النقاط المشتركة في الدينامية بين البلدين.

من جانبه، أعلن بوريطة، عن توقيع خارطة طريق للتعاون بين البلدين، والتي تمثل الاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما في هذا الاتجاه؛ ما يعكس حسب قوله تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا الاتفاق، حسب بوريطة، يضع ملامح تطوير مشاريع في قطاع السياحة والتنمية والاستثمار، إضافة إلى مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة.

الإعلان عن عزم سورينام فتح قنصلية جديدة، يأتي في الوقت الذي تمكن المغرب من فتح 20 قنصلية أجنبية في الأقاليم الجنوبية، منها 11 في الحي الدبلوماسي بمدينة العيون، آخرها قنصلية الأردن التي افتتحت قبل أسبوع، وتسع قنصليات بمدينة الداخلة.