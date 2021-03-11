سوق السبت.. حجز 81 كلغ من “الكيف ” وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بسوق السبت أولاد النمة، أمس الأربعاء 10 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بأحد الحقول الفلاحية بالجماعة القروية اولاد ناصر ضواحي مدينة سوق السبت أولاد النمة، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الشيرا و81 كيلوغرام من مخدر الكيف، و34 كيلوغراما من أوراق مخدر طابا.

وأضاف المصدر داته، أنه جرى ضبط سلاح أبيض من الجحم الكبير؛ بالإضافة إلى هاتفين نقالين ودراجة نارية كان المشتبه فيه يستعملها لترويج المخدرات.

هدا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.