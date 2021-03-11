شباب الصحفيين المصريين تشن هجوماً حاداً على منظمة العفو الدولية بسبب الناشطة السياسية غادة نجيب

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين، رساله نارية إلى منظمة العفو الدولية المشبوهة بعد أن طالبت بإعادة الجنسية إلي الإثارية غادة نجيب الهاربة إلى تركيا، مؤكدة الجبهة على أن هناك تساؤلات عديدة حول هذا الطلب الغريب الذي يؤكد دومًا أن هذه المنظمة صاحبة السمعة السيئة تكيل بمكيالين.



وطرح هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، هذه التساؤلات، وأولها هل طلبت منظمة العفو الدولية من بريطانيا التراجع عن إسقاط جنسيتها عن إحدى الإرهابيات؟، وهل قامت هذه المنظمة بنفس الإجراءات عندما قامت أستراليا بإسقاط الجنسية عن إرهابية متواجدة بتركيا، أم أن الإخوان الإرهابيين هم ممولي المنظمة ويحركونها لتكون إحدى مخالب الإرهاب.

وأضاف طوالة: "أنه حان الوقت على المجتمع الدولي أن يعيد تقييمه لهذه المنظمة ولا يرتكن إلا أنها تقوم بتحقيق مصالحها ومخططات الإخوان حاليا".

وأشار رئيس الجبهة إلى أنه يتم استخدام المنظمة حاليا تجاه عدد من الدول وسيأتي اليوم الذي سيتم استخدام هذه المنظمة ضد الدول التي ترعاها حاليا.