شباب الصحفيين المصريين: 9 مارس سيظل شاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

وجهت جبهة شباب الصحفيين، المصريين التحية والتقدير الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة لمصر إلى شهداء مصر الأبرار، بمناسبة احتفال القوات المسلحة المصرية الباسلة بيوم الشهيد، الذي جسد أسمى معاني التضحية والفداء وعكس تاريخ عظيم من البطولات الحقيقة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.



وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن يوم 9 مارس سيظل خالدًا في الأذهان وشاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة تاريخية ووطنية على مر العصور بدمائهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف طوالة، إن يوم الشهيد يعكس بكل صدق وإخلاص اعتزاز الوطن بأبنائه المخلصين الذين صنعوا المجد والعزة والكرامة وقدموا الغالي

وأشار رئيس الجبهة إلى أننا في هذا اليوم الخالد نجدد العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية.