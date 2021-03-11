شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا : تمديد ضوابط صادرات لقاحات كورونا حتى نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، الضوابط على الصادرات حتى نهاية يونيو بشأن لقاحات كوفيد19- من أجل الجرعات التي تم التعهد بها تعاقديا للاتحاد الأوروبي.

ويمكن لهذه اللآلية التي صممت خصيصا لضمان الشفافية في صادرات كوفيد19- أن تستخدم أيضا لوقف صادرات الجرعات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي. وكانت إيطاليا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي تمنع الصادرات من خلال هذه الطريقة عندما أوقفت مؤخرا شحنة من 250 ألف جرعة لأستراليا.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبي إريك مامر إن منع صادرات اللقاحات "لا يغير بأي حال من الأحول ملكيتها"، مضيفا أنه يأمل في توزيع الجرعات في أنحاء الاتحاد الأوروبي.