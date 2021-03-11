شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 20 قتيلاً في حريق ضخم بمصنع ملابس بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق ضخم في مصنع ملابس في مدينة العبور شرقي القاهرة، وأسفر عن وفاة 20 عاملا وإصابة 24 آخرين.

وقالت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه تم نقل 16 حالة وفاة إلى مستشفى السلام بالقاهرة وأربع وفيات لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأشارت المحافظة إلى أن إدارة الحماية المدنية تمكنت من احتواء الحريق وجاري أعمال التبريد، لافتة إلى أن المحافظ عبد الحميد الهجان يتابع الحادث على مدار الساعة منذ تلقيه بلاغا بنشوب الحريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة اسكان الشباب بمدينة العبور. ولفتت إلى أن الحريق نشب حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بالمصنع المكون من أربعة طوابق، مضيفة أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها من عدمه.