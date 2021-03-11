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فرنسا تخفف قيود كورونا على السفر الدولي

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية اليوم الخميس إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 على السفر الدولي خارج أوروبا.

وذكرت الوزارة في بيان أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.

وأضافت أن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر غداً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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