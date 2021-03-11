شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : منظمات دولية تمول تشكيل "الزينبيات" الذي يقمع اليمنيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني عبر حسابه الرسمي نموذج للابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة المليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلا من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال إن بعثة الاتحاد الاروربي، ومنظمة جي اي زد ، والتعاون الالماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للاعلام المستقل" التابعة لاحد اعضاء مليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

وأضاف : نطالب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لاملاءات وابتزاز مليشيا الحوثي، وتنفيذ انشطتها وفقا للمعايير والأهداف المعلنة وعلى رأسها تقديم الدعم الانساني والاغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها نقلاب الحوثي، والاسهام في بناء السلام.