شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| رغم تعليق الدنمارك.. بريطانيا تؤكد أمان وفعالية أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيمي ديفيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ردا على تعليق الدنمارك استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إن "اللقاح آمن وفعال".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن ديفيز قوله في حديث مع الصحفيين، اليوم الخميس: "نبدأ في رؤية نتائج برنامج التطعيمات، من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات وعدد الحالات التي يتم إيداعها في المستشفيات". ويقول ديفيز إن "الرسالة المهمة هي أن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا يظل آمنا وفعالا".

وقد أعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكه، في وقت سابق اليوم الخميس، وقف بلاده استخدام لقاح استرازينيكا لمدة 14 يوما بسبب مخاوف تتعلق بحدوث "جلطات دموية مميتة".

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم تسجيل حالة وفاة في البلاد، على الرغم من أنه ليس من المؤكد وجود علاقة بين اللقاح وتشكل جلطة دموية.

وفتحت وكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية الدنماركية تحقيقا بشأن اللقاح. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الاربعاء إن خمس دول أوقفت استخدام شحنة من لقاح استرازينيكا. وقد حصل نحو 9% من البالغين في الدنمارك حتى الآن على جرعة من اللقاح. وحصل ربعهم على لقاح استرازينيكا.