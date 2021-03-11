مصر تدرج 1200 إخواني بقائمة الإرهاب.. بينهم أبوتريكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة مصرية، إدراج 1200 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وشخصيات عامة أبرزهم محمد أبوتريكة بقائمة الكيانات الإرهابية لـ5 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن محكمة النقض رفضت الخميس طعن 1200 طاعن من قيادات الإخوان وأبنائهم وبعض من الشخصيات العامة ليصبح قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب نهائي.

ومحكمة النقض هي آخر مراحل التقاضي في حال استئناف المتهمين في القضايا على الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي 19 أبريل/نيسان 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإدراج جماعة الإخوان وقيادتها على قائمة الكيانات الإرهابية ولمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وأبرز الإرهابيين المدرجين بالقوائم: أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للإخوان محمد بديع وقيادات التنظيم كخيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد البلتاجي وعصام العريان ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة وباسم عودة وآيات عرابي.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت قرار المحكمة نفسه في 30 أبريل/نيسان من العام 2018.

وقبل نحو أسبوع، وتحديداً في 6 مارس/ آذار الجاري، أيدت محكمة مصرية، إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية، في "قائمة الكيانات الإرهابية"، لمدة 5 سنوات.

ومن بين الإرهابيين المدرجين بالقائمة: عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبدالغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة.