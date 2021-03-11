الثاني خلال 24 ساعة.. صاروخ باليستي حوثي يستهدف حيا سكنيا في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، الخميس، قصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ الباليستية وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365"، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت حيا سكنيا وسط مدينة مأرب التي تضم نحو مليوني مدني بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

ووفقا للمصدر، فقد سقط صاروخ مليشيات الحوثي في حي "الروضة" السكني شمالي مدينة مأرب، وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الطبية على الفور للمكان المستهدف.

ويأتي الهجوم الحوثي الصاروخي عقب أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل شنته مليشيات الحوثي من مواقع سيطرتها شمالي صنعاء واستهدفت حي "المطار" وسط مدينة مأرب.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، إن هجوم مليشيات الحوثي على مأرب، أسفر عن سقوط ضحايا من الموطنين، معتبرة ذلك انعكاسا للوضع الهيستيري الذي تعيشه المليشيا الانقلابية، عقب الفشل في تحقيق أي إنجاز عسكري.

ونددت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على حي "المطار" السكني وسط مدينة مأرب المكتظ بالمدنيين والنازحين من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي إيراني الصنع".

وأشارت إلى أن المليشيات تلجأ للصواريخ الباليستية كانعكاس للحالة الهيستيريا التي تعيشها وفشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري صوب المدينة الغنية بالنفط والغاز.