10 دواعش بقبضة الأمن العراقي عقب عمليات نوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة في محافظتي كركوك والانبار.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع من إلقاء القبض على أربعة عناصر من الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة كركوك".

وفي قت لاحق، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على 6 عناصر من التنظيم الإرهابي بعملية نوعية في محافظة الأنبار (غرب).

وأوضح جهاز الأمن الوطني، في بيان له، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من الإطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الأنبار بداعش".

وأوضح أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأشار الجهاز إلى أنه "تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وتشكل مناطق كركوك النائية وأطرافها الممتدة مع صلاح الدين أماكن خلفية وخفية، يستخدمها تنظيم داعش ملاذات وغرفا للتخطيط وشن الهجمات التي غالبا ما تستهدف أمن المدن والقطعات الأمنية.

واستطاع العراق خلال الأيام الماضية من قتل واعتقال العشرات من العناصر الإرهابية في "وادي الشاي"، بمحافظة كركوك والذي يعد الوكر الأكبر للتنظيم في العراق.

وفي الأنبار لا تقل التحديات الأمنية كثيرا وربما، قد تكون أكثر تعقيدا، بسبب الطبيعة الجغرافية المعقدة، واتصال الصحاري الواسعة فيها حتى الحدود السورية والأردنية.

كانت القوات الأمنية العراقية أطلقت الشهر الماضي، حملة عسكرية بعنوان "أسود الجزيرة"، لتعقب فلول داعش وخلاياه النائمة في محافظة الأنبار ومناطق سامراء.

وتنفذ السلطات العراقية حملات عسكرية متتابعة لملاحقة فلول "داعش" مع تصاعد حدة تلك العمليات مؤخراً عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الأخيرة التي انطلقت قبل نحو شهرين، عن اعتقال ومقتل العشرات من التنظيم بينهم قيادات في داعش.

