"مجموعة الدعم الدولية" تحث فرقاء لبنان على الإسراع بتأليف الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات الأخيرة في البلاد.

وفي بيان لها بعد اجتماعها اليوم الخميس، لتقييم الأوضاع في لبنان، بعد مرور أكثر من 7 أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي، بحثت المجموعة الأزمة الاقتصادية المتسارعة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، معربة عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت المجموعة في بيانها إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان، كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم".

وكررت المجموعة دعوتها "العاجلة لقادة لبنان للإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية"، وجددت "دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه".

ويأتي تحذير المجموعة في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها لبنان على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وهي التي أدت إلى عودة الاحتجاجات الشعبية للشارع مع ارتفاع سعر صرف الدولار لمستوى غير مسبوق.

ويربط الخبراء بين كل ما يحدث والوضع السياسي المـأزوم مع العرقلة المستمرة في مسار تأليف الحكومة، نتيجة السباق على الحصص بين الفرقاء، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على تكليف سعد الحريري.