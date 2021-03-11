مصر والسودان يؤكدان أهمية تكثيف التنسيق بينهما بشأن (سد النهضة)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت مصر والسودان اليوم الخميس أهمية تكثيف التنسيق الحثيث بينهما في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف (سد النهضة).

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الذي يزور القاهرة حاليا.

وقال المتحدث إن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقبل موسم الامطار المقبل.

وأضاف أن الرئيس المصري أعرب خلال اللقاء عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل.

وأكد السيسي أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.

كما أكد دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يجعله نموذجا يحتذى به لباقي المنطقة.

وأوضح المتحدث أن حمدوك أشار من جانبه إلى الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره.

وأشاد حمدوك في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين خاصة ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصـلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريـب الكوادر السودانية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية.

وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل حيث أطلع الرئيس السيسي من حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.