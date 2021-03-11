شباب الصحفيين المصريين يوجهون رسائل نارية إلى الناشط المصري "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رسائل نارية إلى ناشط السبوبة المصرية جمال عيد ورفيقه في الكذب والفبركة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مؤكدة الجبهة علي ان جمال عيد خرب عقول المواطنين بادعاءات باطلة صدعنا بها كذبًا وزوار بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا لمصر.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: جمال عيد يبث سمومه بمعلومات مغلوطة في سبيل التمويل الوارد له من الخارج.

وأضاف طوالة: جمال عيد الذي يخترع قصص وهمية وتمثليات أملا في استجداء أي تعاطف من المواطنين بعدما أثبتت التحقيقات كذب ادعاءاته بشأن المدعوة مني سيف وعلاء عبدالفتاح الذي روج لادعاءات كاذبة بتحريض من والدته.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان علاء عبدالفتاح الذي انحدر من أسرة دائمة الادعاءات والكذب وأمه التي تزايد علي أبنائها وخربت عقولهم وشردتهم وأدخلتهم في علاقات وأفكار مشوهة وعودتهم علي الكذب، علاء أخذ جزائه وخرج من السجن إلا أنه عاود نشاطه وتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنه لا يعرف أصلا كيفية أداء فروض الصلاة علي أمل الحصول علي استفادة من تلك الجماعة بعد أن أوهموه بأنهم سيعودون للمشهد السياسي مرة أخرى.

وأوضح طوالة ان ادعاءات جمال عيد المريضة بأنه تم الاعتداء على أسرة علاء عبدالفتاح وحبس شقيقته ظلما تكذبها الكاميرات والشهود وتثبت من هو المعتدي عليه.

وأكد رئيس الجبهة أن جمال عيد يمعن في كذبه بأنه علاء عبدالفتاح محروم من التواصل وزيارات عائلته له في السجن في الوقت الذي تضطلع فيه أسرة المذكور بزيارته بشكل دائم وتسليم الخطابات له آخرها بتاريخ 10 مارس الجاري.

وتتساءل الجبهة: "هل المطلوب من الدولة أن تسمع ادعاءات وأكاذيب واتهامات تنال من أشخاص بعينهم وتنال من سمعتهم وتصمت تماما؟، من أدلت شقيقة المذكور بأسمائهم عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وينتصروا لنزاهتهم وعلي المحامي خالد علي أن يكون أكثر تركيزا في متابعة قضية هذه الأسرة وأن ينصحهم بعدم إلقاء الاتهامات جزافا حتي لا يتعرضوا لإجراءات قانونية معمول بها في كل أنحاء العالم".