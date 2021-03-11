شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: الصراع يتصاعد بين مليشيات الوفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الليبية الجديدة بعد استلام مهماتها، اندلعت اليوم اشتباكات مسلحة بين مليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس التي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح ناشطون ليبيون أن اشتباكات اندلعت بين مليشيا «أسود تاجوراء» ومليشيا «الضمان»، وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق، مؤكدين أن أصوات إطلاق النار في محيط منطقة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، وإغلاق عدد من الطرقات، وذلك على خلفية اختطاف مليشيا «الضمان» عناصر تابعين لمليشيا «أسود تاجوراء»، لمقايضتهم بسجناء تابعين لها محتجزين لدى مليشيا «أسود تاجوراء».

وأكد الناشطون أن الوضع لا يزال محتقنا وسط مخاوف من التصعيد، في ظل استعدادات السلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبت قبل أكثر من شهر في مدينة جنيف السويسرية، لتسلم مهماتها رسميا خلال الأسبوع القادم، والتي ستكون من بين مهماتها توحيد المؤسسة الأمنية وكبح جماح المليشيات المسلحة.