شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يجيز «جونسون أند جونسون» المضاد لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على استخدام لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلداً.

ويعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل إبريل/نيسان.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك في بيان: «مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها»، وأضاف: «إنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة».

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون اند جونسون، قد طلبت في 16 فبراير/شباط، ترخيص لقاحها الذي طورته شركة جانسن البلجيكية المتفرعة عنها. وقد رخّص الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاثة لقاحات هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد.

وتجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هي نوفافاكس وكيورفاك وسبوتنيك الروسي.

وإضافة إلى كون لقاح جونسون أند جونسون الوحيد الذي يعطى بحقنة واحدة بعكس اللقاحين الآخرين، فإن تخزينه أكثر سهولة.