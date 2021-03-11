شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 على الأقل في حريق بمصنع ملابس شمالي القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون الخميس في حريق بمصنع ملابس شمال شرقي القاهرة، بحسب مصادر أمنية وطبية. ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي وقع في منطقة العبور بمحافظة القليوبية (على بعد قرابة 40 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة) والذي أرسلت 12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه، وفق المصادر نفسها. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات عدة، فيما كلّف النائب العام حمادة الصاوي، فريقاً متخصصاً ببدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

وشهدت مصر سلسلة من الحوادث الدامية أحياناً خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق غالباً بإجراءات الأمان في المنشآت التجارية والصناعية، خصوصاً خلال الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد خلال السنوات التي أعقبت تظاهرات عام 2011.

والشهر الماضي، اندلع حريق في مصنع أحذية غير مرخص أنشئ أسفل بناية من 13 طابقاً في محافظة الجيزة، وتم إخلاء كل الشقق دون وقوع ضحايا. وفي عام 2020، اندلع حريق ضخم بالقرب من محور مروري مزدحم في القاهرة، بسبب تسريب في خط أنابيب نفط، ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً.

