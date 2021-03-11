شكرا لقرائتكم خبر عن «المحميات الطبيعية» في الشارقة تفتتح قسم العلماء المسلمين «بصمات ذهبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أمس، قسم العلماء المسلمين «بصمات ذهبية»، في المتحف النباتي بمتحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي التابع للهيئة، بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاح المتحف، حيث تم استحداثه لتسليط الضوء على العلماء المسلمين الذين برعوا في علم النبات، وقد تم تكوين صورة القسم من خلال بحث علمي شامل ولمسات فنية، وقد تم اختيار عنوان فرعي للقسم هو «بصمات ذهبية».

وجاء الافتتاح بحضور هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة وعدد من موظفي الهيئة، حيث تضمن الافتتاح قيام فريق متحف التاريخ الطبيعي والنباتي باستعراض فيديو عن المتحف، ومن ثم عرض الخطط التطويرية التي يسعى الفريق لتنفيذها خلال السنوات القادمة.

وقالت هنا السويدي: «تحرص الهيئة على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في عالم البيئة بما يسهم في حمايتها والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي، بالإضافة إلى إبراز دور وجهود العلماء المسلمين عبر التاريخ في عالم النباتات خصوصاً، ومن هنا جاءت الحديقة الإسلامية مثلاً، وكذلك هذا القسم الجديد التابع للمتحف الطبيعي والنباتي، حيث يهدف قسم العلماء المسلمين «بصمات ذهبية» إلى رفع مستوى الوعي بأعمال العلماء المسلمين، وخلق تقدير لإسهام المسلمين في تطوير العلوم والتكنولوجيا المعاصرة، وكذلك إلهام الشباب بإيجاد نماذج حياتية يحتذى بها، بالإضافة إلى ذلك يركز القسم على تشجيع مفهوم الابتكار العلمي والتكنولوجي وتعزيزه واستخدام الجذور الثقافية للعلوم في تقوية التماسك الاجتماعي والاحترام بين الشعوب».

ولفتت إلى أن القسم يبدأ بمقدمة عن العصر الذهبي للمسلمين وإسهاماتهم النافعة للمجتمع والإنسانية جمعاء، ومن ثم يسرد تاريخ العلماء المسلمين الذين برعوا في علم النبات وفيه يتحدثون عن أهم إنجازاتهم، وبعد ذلك يبحر في التطبيقات العملية للجانب الزراعي وإنشاء فنّ الصيدلة وختاماً ببعض الأعشاب التي رواها ابن البيطار في كتابه الجامع.

