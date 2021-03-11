شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2021، باعتماد نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، لزيادة إنتاجيّة القطاع الحكومي وتنافسيته، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتوجهاتها، عبر مواءمة أهداف الجهات الحكومية، وربطها بأداء المدير التنفيذي، وإرساء معايير واضحة ومُوحّدة وقابلة للقياس لإدارة وتقييم أداء المدير التنفيذي، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومبدأ المساءلة في تقييم الأداء،فضلاً عن تشجيع ثقافة الأداء المتميز والإبداع والابتكار الحكومي في الوظائف القيادية العُليا.

ويشمل مُسمى المدير التنفيذي وفقاً للقرار: مسؤولي الجهات الحكومية في دبي من غير المديرين العامين، ممن يشغلون درجة مدير تنفيذي، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، بمن فيهم المديرون التنفيذيون والأمناء العامون ونواب ومساعدو المديرين العامين ومديري القطاعات، وكل من يشغل وظيفة تقيّمها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدرجة مدير تنفيذي، وفقاً للمعايير المُعتمدة.

اختصاصات دائرة الموارد البشريّة

ومنح القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لغايات تحقيق أهداف نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، مجموعة من المهام والصلاحيات منها: إصدار الدليل الإجرائي وتحديثه، وهو الدليل الذي اعتمدته دائرة الموارد البشريّة، ويتضمّن مجموعة الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، فضلاً عن تقديم المشورة والدعم الفنّي اللازم للجهة الحكومية وجهة التقييم، في كل ما يتعلّق بتطبيق النظام، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيقه، وإعداد تقرير بنتائج تقييم أدائهم، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقياس أثر تطبيق النظام وتقييمه، بهدف تحسينه وتطويره، فضلاً عن المراجعة الدورية لأحكام هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، واقتراح أي تعديلات عليهما، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.

جهة التقييم ولجنة الكفاءة والأداء

ووفقاً للقرار، يقيّم أداء المدير التنفيذي من جهات عدة هي: المدير العام أو المدير التنفيذي للجهة الحكومية، إذا كان هو السُّلطة العليا فيها، بالنسبة للمديرين التنفيذيين الخاضعين لإشرافه. ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الأمناء، بالنسبة للمدير التنفيذي، إذا كان هو أعلى سلطة تنفيذية في الجهة الحكومية. ولجنة الكفاءة والأداء، بالنسبة للمدير التنفيذي الذي يكون أعلى سُلطة تنفيذية في الجهة الحكومية التي لا يكون لديها مجلس إدارة أو مجلس أمناء. كما فصّل القرار مهام جهة التقييم وجاء من بينها المراجعة الدورية لأداء المدير التنفيذي، ورفع نتائج تقييم الأداء إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ونصّ القرار على أن تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لجنة تُسمّى «لجنة الكفاءة والأداء»، تختص بتقييم أداء المدير التنفيذي الذي يكون أعلى سُلطة تنفيذيّة في الجهة الحكومية التي لا يكون لديها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تقديم الدعم الفنّي والإداري اللازمين للجنة الكفاءة والأداء، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، بموجب هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين.

المحاور الرئيسة لقياس الأداء

وبحسب القرار، يقاس أداء المدير التنفيذي، عبر المحاور المُدرجة ضمن نموذج أداء القيادة في الحكومة، وتشمل: الرؤية والقيادة، وتحقيق النتائج، وبناء وتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتطوير المؤسسي. وتحدّد الأهداف والنتائج الرئيسة للمدير التنفيذي، بما يتوافق مع توجهات ورؤى حكومة دبي، والخطة الاستراتيجيّة للجهة الحكومية، موزعة على المحاور الرئيسة المذكورة آنفاً. كما فصَّل القرار المراحل التي يتكون منها نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين، بما فيها مرحلة تخطيط الأداء، ومرحلة المراجعة الدورية، ومرحلة المراجعة النهائية والتقييم.

إدارة الأداء المُتدنّي

ونصّ القرار على أنه في حال حصول المدير التنفيذي على نتيجة تقييم أداء نهائية «لا يفي بالتوقعات»، لسنتين متتاليتين، تتولى جهة التقييم إخطار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بنتيجة تقييم الأداء النهائية للمدير التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتُطبّق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة وظيفة المدير التنفيذي، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.