شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع لإنتاج الخشب من سعف النخيل بالوادي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعــاون لإنشاء مصنع إنتاج الخشب المضغوط «إم. دي. إف» من سعف النخيل بالمحافظة، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت فؤاد أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستمرار في تدعيم التفاهم والتنسيق بين كل من وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادي الجديد، والتعاون في الموضوعات المشتركة، وخاصة تطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات النخيل، وذلك عن طريق إنشاء مصنع لإنتاج الخشب «إم. دي. إف» من مخلفات النخيل؛ لتلافي تراكم المخلفات الزراعية، وتدهور منظومة النظافة، مما يؤثر سلباً على كافة عناصر البيئة المحيطة والصحة العامة لسكان المدينة.

وأضافت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم الوزارة الدعم الفني، من خلال دراسة الجدوى البيئية التي تم إعدادها للمشروع، إضافة إلى تقديم مساهمة مالية في تنفيذ أعمال إنشاء المصنع بقيمة 30 مليون جنيه، من إجمالي قيمة إنشاء المصنع والبالغة قيمته 500 مليون جنيه.

وأوضحت أن توقيع البروتوكول جاء بعد دراسة للمشروع على مدار أكثر من عام ونصف العام، ونجاح تجارب إرسال نماذج جريد النخل لأحد المراكز البحثية بألمانيا، من خلال الهيئة العربية للتصنيع، لبحث ودراسة إمكانية تحويل جريد النخل بالمحافظة إلى ألواح خشبية

وقال الزملوط، إن المشروع يعدّ بداية، ونسعى للتوسع في هذا المجال من خلال القطاع الخاص، مشيراً إلى الاستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التي تستخدم في إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة، وهذه الصناعة تعتمد على الخامات المنتجة محلياً بالكامل.

وقال الفريق التراس إنه من المقرر استقبال خطوط إنتاج حديثة، بالتعاون مع كبري الشركات الألمانية، لإنتاج حوالي 400 ألف لوح من الخشب المضغوط، بجودة عالية من سعف النخيل طبقاً للمواصفة الأوروبية، مضيفاً أن المشروع يحقق جدوى اقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى الفوائد البيئية للاستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.