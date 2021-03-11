شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، فى مقدمتها لقاء وزير الخارجية سامح شكرى يوم الأحد، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نقل الصورة الحقيقية بمصر لمختلف المحافل الدولية.

وفى ذات اليوم، تبحث اللجنة البرلمانية، الشكاوى التى وصلت إليها عبر البريد لتوجيهها للجهات المختصة.

وحسب جدول أعمال اللجنة يوم الإثنين، من المتوقع أن تناقش ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك دور الوزارة فى توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

وخلال نفس اليوم، تستكمل اللجنة دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأخيرا، تنظر اللجنة يوم الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن استكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.