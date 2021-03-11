صور.. المعاينة الميدانية تكشف السبب وراء "حادث أتوبيس السخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس إن 16 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - السخنة" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى مع ذويهم وتوجهوا إلى محافظاتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أغلب المصابين في الحادث الذي وقع فجر أمس الأربعاء من محافظات الشرقية والدقهلية، الإصابات تراوحت بين كسور في الذراعين، وجروح وكدمات وسحجات.

وتابع أن هناك 4 مصابين في المستشفى تحت الملاحظة، بينما غادر البقية إذ تحسنت حالتهم وباتوا قادرين على التحرك، والعودة إلى أسرهم.

وفي السياق كشفت معاينة الإدارة العامة للمرور في السويس بقيادة العميد عمرو أنور مدير المرور أن السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي الأيسر، هو السبب وراء حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق "السويس - السخنة".

وقال مصدر أمني مسؤول إن المعاينة وفحص آثار الإطارات بموقع الحادث أمام شركة سوميد، كشفت انفجار الإطار الأمامي قبل اصطدام الأتوبيس بالبلدورة، إذ حالت السرعة الزائدة دون تحكم السائق في عجلة القيادة ما أدى إلى انحراف الأتوبيس يسارا إلى الجزيرة الوسطى واصطدامه في بلدوره خرسانية وانقلابه على الجانب الأيسر.

وتابع المصدر في تصريح صحفي، أن السائق لم يحسن تقدير المسافة ولم يراع المنعطفات في الطريق بالمنطقة المؤدية إلى كمين سوميد والذي وقع الحادث متاخما له.