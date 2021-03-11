التجاري الدولي: 93% زيادة في معاملات "الإنترنت البنكي" بنهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي مصر، إن حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات سجلت زيادة بنسبة 93% على أساس سنوي، وبزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر 2020 نتيجة اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة.

وأشار البنك، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان في ظل تفشي كورونا.

وفاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بجائزتي "أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد في مصر" لعام 2021 ضمن الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية المتخصصة، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي، والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.



وقد منحت مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية CIB هذه الجوائز تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم باقة من الحلول المصرفية المميّزة لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات، وكأفضل مزود لخدمات إدارة النقد بناءً على أدائه المتميز واستراتيجيته الناجحة في إدارة النقد وتقديمه لمجموعة من المنتجات المبتكرة خلال الست السنوات الماضية.

وتم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام استنادًا إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك الاستجابة السريعة لتداعيات أزمة كورونا منذ بداية ظهورها في 2020، وتوفير أحدث التقنيات التي ساهمت في تسهيل وتعزيز التجربة البنكية للعملاء خلال الأزمة.

وقال حسين أباظة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية وبما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار تأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات عالية الجودة ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناء على توجيهات الدولة والبنك المركزي والتزاما منا بتوفير الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع."

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي أن البنك يفخر بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد، والتي تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة في مجال المعاملات التجارية، حيث يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه.