بنك مصر يوقع بروتوكولا مع "تمويلي" لميكنة مدفوعات الشركات متناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وذلك لميكنة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بالشركات متناهية الصغر، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

ووقع على البروتوكول عن بنك مصر محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعن شركة تمويلي عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي والعضو المنتدب.

وقال البنك إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرصه على ميكنة المدفوعات والمتحصلات للتحول المجتمع اللانقدي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي حيث يخدم هذا البروتوكول ما يقرب من 100 ألف مستفيد.

وأضاف أن المستفيد سيتمكن من سحب التمويل من خلال فروع بنك مصر والبالغ عددها أكثر من 700 فرعا، كما أنه تمت إتاحة 43 ماكينة صرف آلي "ATM" بفروع شركة تمويلي كمرحلة أولى.

وأشار البنك إلى إمكانية السحب من أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، كما أنه سيتم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة ميزة الشركات لعملاء تمويلي في أول سنة.

ويغطي هذا البروتوكول مجالات عديدة للتعاون ويشمل حزمة من منتجات الدفع والتحصيل، ففي مجال المدفوعات يقوم بنك مصر بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية التي تمكن شركة تمويلي من سداد التمويل المستحق للمستفيدين إلكترونياً للمستفيدين، بحسب البيان.

وفي مجال المتحصلات سيقدم البنك عددا من الخدمات منها؛ خدمة تسهل عملية متابعة الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات الشركة، وخدمات تمكن شركة تمويلي من التحصيل المباشر من الحسابات والتي تسهل على الشركة تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة، وفقا للبنك.

وذكر البنك أنه ستتم أيضا إتاحة الدفع بالبطاقات البنكية من خلال (آلات نقاط البيع P.O.S - الموقع الإلكتروني - التطبيق الإلكتروني) الخاص بالشركة وأيضا من خلال المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع "QR Code".