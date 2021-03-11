وزير الشباب: تطوير 79 ملعبًا بمراكز شباب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب المستقبل بمحافظة الأقصر، والتي تضمنت مبنى إداري وملعب كرة قدم خماسي.

جاء ذلك ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها الوزير لمحافظة الأقصر رفقة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر.

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى رؤية مجلس إدارة مركز شباب المستقبل حول جعل المركز مجمع رياضي يقدم كافة الخدمات الرياضية لأبناء الأقصر من أعضاء المركز ورواده، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وافتتح المبنى الإداري الجديد بمركز شباب أبو سعيد شرق بإدارة شباب إسنا وسط تواجد مكثف من قبل أبناء نجع أبو سعيد شرق.

وكشف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة انتهت من إنشاء وتطوير 79 ملعبًا بمراكز شباب الأقصر بتكلفة اجمالية بلغت نحو 36 مليون جنيه بواقع 73 ملعبًا بالأبعاد الخماسية، و 6 ملاعب بالأبعاد القانونية، ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.