ننشر نص كلمة انتصار السيسي باحتفالية منظمة العالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة،

جاء ذلك في كلمة قرينة الرئيس انتصار السيسي باحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وإلى نص الكلمة..

"السيد الدكتور سالم محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزيرات والوزراء،

السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..

إنه من دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لعام 2021 عاما للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة إنما يأتي تتويجا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى.

لقد استطاعت دولتنا تحقيق تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحو دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية.

وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة مع استمرار معاناة الكثير من النساء في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف

الحضور الكريم لقد استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تنم مكانة المراة المصرية في مجتمعها كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الصعيد السياسي.

إن السيد رئيس الجمهورية كان الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه إلى 27% وفي مجلس الوزراء إلي 25%، بالإضافة إلي منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرها من المناصب القيادية الهامة في مختلف مؤسسات الدولة.

السيدات والسادة

على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة .. فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة، حيث تم تعديل عدد من القوانين؛ من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال .. واتصالا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، فقد أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم انشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.

السيدات والسادة

في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس فيروس كورونا المستجد .. كانت مصر سباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة واطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020.

كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الاجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، كما التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي تعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة؛ بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل، ليتماشي مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة، وتم في عام 2010 اعتماد النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التي تتشرف مصر باستضافة مقرها.

السيدات والسادة

ختاما لا يسعني سوى التأكيد مجددا على ما أشار إليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو 2019 من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية، خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة، وكذا إعلان سيادته أن مصر تترأس المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال 2021، في تجسيد لالتزامها بالعمل يدا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي .. وستبقى مصر على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم.