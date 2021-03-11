بالفيديو: أكثر من 20 قتيلاً في حريق مروّع في مصنع شمالي القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

اندلع حريق هائل في مصنع للملابس بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة)، اليوم الخميس، ما استدعى فرض طوق أمني بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة.

وقال بيان لمحافظة القليوبية أن “الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيي بلبيس بالشرقية (شمال) والسلام بالقاهرة”.

وأضاف: “قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد، وتشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ للتأكد من مدى سلامتها وعدم تأثرها بالحريق”.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر حجم الحريق في مبنى المصنع.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وجارية عمليات الإطفاء.