إحباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية في ميناء أم قصر الشمالي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية مستعملة يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "وفقا الى معلومات واردة من مكتب الأمن الوطني تم على إثرها إحباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية مستعملة يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".



واضافت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

