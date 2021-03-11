انت الان تتابع خبر استشهاد منتسب واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، استشهاد منتسب واصابة اخر من شرطة الديوانية اثر انفجار عبوة ناسفة على طريق محافظة الديوانية.
وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منتسبا استشهد وإصيب آخر من مفرزة تابعة لشرطة محافظة الديوانية خلال مسح الطريق بإنفجار عبوة ناسفة على الخط الدولي السريع بمحافظة الديوانية".
يشار الى ان الطريق تستخدمه قوات التحالف الدولي، لنقل المعدات والمؤن للقواعد العسكرية.
يشار الى ان الطريق تستخدمه قوات التحالف الدولي، لنقل المعدات والمؤن للقواعد العسكرية.