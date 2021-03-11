انت الان تتابع خبر استشهاد منتسب واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، استشهاد منتسب واصابة اخر من شرطة الديوانية اثر انفجار عبوة ناسفة على طريق محافظة الديوانية.