الشرطة يعود بفوز ثمين من ارض مضيفه القاسم

وافتتح التسجيل للشرطة، الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة 27 برأسية متقنة لينتهي الشوط الاول على وقع هذا الهدف .

وفي الشوط الثاني ورغم المحاولات لفريق القاسم وأخطرها تسديدة السنغالي داودا التي ابعدها الحارس احمد باسل، فاجأ محمد قاسم الفريق المضيف بتسديدة هائلة استقرت في شباك الحارس سلام مطلب لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.



ليرفع الشرطة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني مؤقتا بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 21 في المركز الثامن عشر.