انت الان تتابع خبر الشرطة يعود بفوز ثمين من ارض مضيفه القاسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-11 | 13:49
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حقق فريق نادي الشرطة فوزا مهما، اليوم الخميس، على حساب مضيفه القاسم بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 23 لدوري الكرة الممتاز ليرتقي مؤقتا الى المركز الثاني مؤقتا.
وافتتح التسجيل للشرطة، الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة 27 برأسية متقنة لينتهي الشوط الاول على وقع هذا الهدف .
وفي الشوط الثاني ورغم المحاولات لفريق القاسم وأخطرها تسديدة السنغالي داودا التي ابعدها الحارس احمد باسل، فاجأ محمد قاسم الفريق المضيف بتسديدة هائلة استقرت في شباك الحارس سلام مطلب لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.
ليرفع الشرطة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني مؤقتا بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 21 في المركز الثامن عشر.
وفي الشوط الثاني ورغم المحاولات لفريق القاسم وأخطرها تسديدة السنغالي داودا التي ابعدها الحارس احمد باسل، فاجأ محمد قاسم الفريق المضيف بتسديدة هائلة استقرت في شباك الحارس سلام مطلب لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.
ليرفع الشرطة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني مؤقتا بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 21 في المركز الثامن عشر.
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