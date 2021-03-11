الصين تحتج على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

واتهم المتحدث باسم القيادة الشرقية الصينية واشنطن اليوم "بإرسال رسالة خاطئة" ووصف الخطوة بالتدخل، وقال إن مرور المدمرة يعرض السلام والاستقرار في المضيق للخطر.



ونشر جيش التحرير الشعبي الصيني وحدات لمراقبة المدمرة "يو اس اس جون فين".

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة كانت في تنقل روتيني أمس الأربعاء "وفق القانون الدولي".

وجاء في بيان البحرية أن مرور المدمرة يظهر التزام أمريكا "نحو منطقة محيط هادي-هندي حرة ومفتوحة".

يذكر أن السفن البحرية الأمريكية عادة ما تعبر مضيق تايوان ذو الأهمية الاستراتيجية، بين إقليم فوجيان غرب الصين وجزيرة تايوان، بين بحر الصين الشرقي في الشمال وبحر الصيني الجنوبي في الجنوب.

وتعد هذه ثالث مرة تمر فيها مدمرة أمريكية من مضيق تايوان منذ تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير(كانون الثاني) الماضي، حسب وكالة الأنباء التايوانية.